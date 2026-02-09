Хитрые жильцы довели: найдены виновники подорожания воды в квитанциях
Резкий рост тарифов для части граждан направлен против махинаций со съемом жилья
Фото: [Квитанции за коммунальные услуги в Московской области/Медиасток.рф]
С начала месяца в России вступили в силу новые правила начисления платы за водоснабжение для граждан, в чьих квартирах не установлены индивидуальные приборы учета. Об этом пишет РГ.
Теперь в таких случаях применяется повышающий коэффициент, который, по данным депутата Госдумы, может достигать значения 3. Это привело к существенному росту сумм в платежных документах — до 1,5-2 тысяч рублей.
Как пояснил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, законодательная мера направлена, в том числе, на борьбу с распространенными схемами мошенничества. Речь идет о ситуациях, когда в квартире фактически проживает несколько человек, например, при съеме жилья, а квитанции выставляются лишь на одного официально зарегистрированного жильца. Это позволяло недобросовестным арендодателям и арендаторам занижать реальное потребление коммунальных ресурсов.
