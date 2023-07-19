«Хитрый план, вы не понимаете»: преступник взорвал отделение банка, но не взял денег

Все произошло 19 июля около трех часов ночи, когда в здании уже не было людей. Преступник смог нанести ущерб только имуществу банка: выбил двери и окна, попытался сломать банкомат, однако кассеты с деньгами злоумышленнику вскрыть не удалось.

Как позже выяснилось, мужчина оставил в отделении банка пакет с металлической трубкой, начиненной взрывчаткой. Именно это устройство и сдетонировало посреди ночи. На месте работает оперативная группа с собакой. По данным правоохранителей, деньги преступник похитить не смог.

«То, что деньги не похищены, еще ничего не значит. Банкомат подорван, у человека такой хитрый план, вы не понимаете!»; «Трудился всю ночь, бедолага, на бульваре Трудящихся»; «Грабитель взял все, кроме денег. Деньги ему не нужны, есть кредитки», — посмеялись россияне в Сети.

Ранее сообщалось, что «Сбер» сообщил о том, что с начала года ни один злоумышленник не смог взломать банкоматы.