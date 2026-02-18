Хиты для Долиной и копейки от государства: звезда 80-х пожаловалась на пенсию

Российские знаменитости все чаще жалуются на скромные размеры государственных пенсий, которые не поспевают за инфляцией. Композитор и певица Екатерина Семенова, известная по хитам 1980-х и работе с Ларисой Долиной, в беседе с интернет-изданием « Абзац » откровенно рассказала о своем финансовом положении.

«Пенсия у меня, наверно, самая маленькая. Чтобы на все хватало, я работаю. Сейчас мне выплачивают 16 тысяч рублей. Конечно, хотелось бы большую пенсию для успокоения души. Не заниматься своим делом я в любом случае не могу», — поделилась артистка.

Семенова также посетовала, что за долгие годы карьеры так и не получила звание заслуженной или народной артистки, за которое полагаются дополнительные выплаты. При этом творческая биография певицы весьма насыщенна: она обрела популярность в 1980-е, участвовала в музыкальных конкурсах, а в 1986 году стала ведущей программы «Шире круг». Особое место в ее наследии занимают песни, написанные для Ларисы Долиной, — «Глупое зеркало» и «Ты мне жизнь задолжал».

Таким образом, даже авторы хитов для звезд первой величины вынуждены продолжать работать на пенсии, чтобы сводить концы с концами.

Ранее сообщалось, что Лариса Долина зарегистрировалась в квартире в Лефортово.