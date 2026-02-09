Падение с высоты: роскошные Хамовники сменились на скромное Лефортово для Ларисы Долиной

После вступившего в силу решения суда о выселении из квартиры в престижном районе Хамовники народная артистка Лариса Долина официально сменила место регистрации. Согласно данным, опубликованным в СМИ, 25 декабря певица зарегистрировалась в двухкомнатной квартире, расположенной в районе Лефортово, сообщает Life.

Эта квартира в доме 1961 года постройки была приобретена Долиной около двадцати лет назад. При этом, как сообщается, сама артистка утверждает, что никогда не жила в этом жилье и не планирует этого делать. В настоящее время она арендует другое жилое помещение в Москве.

Решение о выселении Долиной и снятии с регистрационного учета ее дочери и внучки было вынесено Мосгорсудом 25 декабря 2025 года. Основанием послужило более раннее решение Верховного суда РФ от 16 декабря, который признал право собственности на спорную квартиру в Хамовниках за Полиной Лурье, выкупившей недвижимость за 112 миллионов рублей. Ключи от квартиры были переданы представителям новой владелицы 19 января.

Ранее сообщалось, что в Новокузнецке опровергли слухи о минировании аэропорта и ЧП.