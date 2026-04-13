Хлам, парковка на газоне и собачьи прогулки: за что суд может лишить жилья нерадивых соседей

Россиянам, которые систематически нарушают санитарные нормы в местах общего пользования, грозит принудительное выселение из собственных квартир. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» предупредил адвокат Николай Кошман.

По словам юриста, поводом для обращения в суд может стать целый ряд нарушений: если жилец плюет на всех, оставляет пожароопасный мусор в подъезде, выгуливает собаку на газоне или паркует там же автомобиль, а также ведет себя неуважительно по отношению к соседям. Кошман подчеркнул, что выселение — это крайняя мера ответственности за систематическое нарушение прав других жильцов.

Даже мусор, постоянно оставляемый в подъезде, создает антисанитарию и представляет реальную угрозу для здоровья окружающих. Если соседям удастся доказать в суде наличие такой угрозы, суд может принять решение о принудительном выселении нарушителя. В этом случае квартиру продадут с торгов, а бывшему владельцу выдадут сумму, оставшуюся после вычета расходов на делопроизводство и реализацию недвижимости.

Адвокат отметил, что речь идет именно о систематическом поведении, а не о разовых проступках. Тем не менее юрист призвал граждан ответственно относиться к чистоте и безопасности в местах общего пользования, чтобы не доводить дело до судебных разбирательств.

