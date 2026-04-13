Новые нормы давления в 2026 году: кому теперь нужно лечиться при 135 на 85

В мировой кардиологии произошли изменения, которые затронут миллионы людей. Ведущие медицинские ассоциации выпустили новые рекомендации по артериальному давлению. Однако подходы разнятся: одни специалисты предлагают считать гипертонию уже при 130 на 80, другие сохраняют старый порог 140 на 90. Разобраться в этом помогла REGIONS врач-кардиолог из Подмосковья Наталья Агапова.

Раньше давление 135 на 85 считалось почти нормой. Но крупные исследования последних лет доказали: риск инфарктов и инсультов начинает расти уже с цифр выше 125 на 85. Чем выше давление, тем быстрее изнашиваются сосуды. Американские эксперты пошли дальше всех: в прошлом году они официально снизили порог для диагностики гипертонии до 130 на 80 мм ртутного столба. Целевым давлением для большинства пациентов теперь считается уровень ниже 130 на 80, а для пациентов с высоким риском рекомендуется стремиться к 120 на 80.

Европейцы пока осторожнее. По их рекомендациям, диагноз «гипертония» ставят при давлении выше 140 на 90, но лечить рекомендуют уже при 130-139 на 80-89, если у человека есть сердечно-сосудистые заболевания или диабет. По факту подходы сближаются: ориентир на более раннее вмешательство становится общим.

Если человеку немного за сорок и его давление стабильно держится на отметке 135 на 85, по старым меркам он считался здоровым. По новым рекомендациям — это гипертония первой стадии, особенно при наличии лишнего веса или наследственности. Однако это не означает, что всех сразу посадят на таблетки. Новые рекомендации подчеркивают: начинать надо с образа жизни. Снижение веса, ограничение соли, больше движения — это часто возвращает давление в норму без лекарств. Окончательное решение должен принимать доктор.

По расчетам специалистов, новые критерии добавят примерно 0,7% взрослых в группу нуждающихся в лечении. Это около 400 тысяч человек. В основном это пожилые женщины с лишним весом и пограничным сахаром, у которых еще нет явных болезней сердца. В России общая тенденция очевидна: давление выше 130 на 80 уже нельзя игнорировать. Если цифры регулярно зашкаливают за этот порог, это повод обсудить с врачом образ жизни и возможную профилактику.

В новых рекомендациях закрепили важный принцип: большинству пациентов лучше сразу начинать с комбинации двух препаратов в низких дозах. Это эффективнее и безопаснее, чем долго подбирать одну таблетку. Стандартные схемы включают ингибиторы АПФ или блокаторы рецепторов ангиотензина в комбинации с блокаторами кальциевых каналов или тиазидными диуретиками. Бета-блокаторы больше не рекомендуют как препараты первой линии при неосложненной гипертонии — они уступают по эффективности и чаще дают побочные эффекты.

Кардиолог советует не ждать единых мировых стандартов, а следовать простым правилам. Купить хороший тонометр и научиться правильно измерять давление: сидеть спокойно пять минут, ноги на полу, манжета на уровне сердца. Если давление стабильно выше 130 на 80, нужно обратиться к врачу, даже при нормальном самочувствии. Начать стоит с соли: уменьшить ее количество в еде до пяти граммов в день (чайная ложка без верха). Это снижает давление на 5-8 единиц. Также полезна ежедневная получасовая быстрая ходьба — она работает не хуже легкой таблетки. Не стоит бояться комбинаций: современные препараты в низких дозах редко дают побочные эффекты и хорошо защищают сердце.

Спор о цифрах будет продолжаться. Но главное, что все эксперты согласны: лечить нужно не само давление, а человека с его рисками. Если человек курит, у него повышен холестерин и отец умер от инфаркта, его целевое давление должно быть строже, чем у человека без факторов риска. Индивидуальный подход — вот основной итог новых рекомендаций.

