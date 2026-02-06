Хлеб убивает уток: суровая зима и добрые люди испытывают крякв в Наро-Фоминске

Аномально холодная зима создала критическую ситуацию для диких уток, обитающих на реке Нара в Наро-Фоминске. Как сообщает REGIONS , ледовый панцирь сковал почти весь водоем, лишив птиц доступа к естественной пище и приведя к тому, что их лапы начали примерзать ко льду. В ответ на это местные активисты и неравнодушные жители организовали стихийную спасательную операцию.

Проблема имеет глубокие корни. Незамерзающая полынья в центре города годами привлекала уток, которые, привыкнув к регулярной подкормке от горожан, полностью утратили миграционный инстинкт и остались зимовать. Нынешние экстремальные морозы обнажили риски такой зависимости.

«Сложившаяся ситуация — пример того, как вмешательство человека нарушает природные механизмы. Птицы утратили миграционный инстинкт, полностью перейдя на антропогенный корм. Теперь в экстремальных условиях они зависят от нас», - прокомментировал для REGIONS кандидат биологических наук, орнитолог Алексей Субботин.

Специалист предупредил, что хаотичная и неправильная помощь может навредить больше, чем ее отсутствие. Орнитолог подчеркнул строгий запрет на кормление уток хлебом — как черным, так и белым, а также любой другой выпечкой, включая булочки и печенье. Такая пища вызывает у птиц серьезные заболевания и может привести к гибели. В качестве правильного корма Алексей Субботин рекомендует специальные зерновые смеси для водоплавающих, дробленые зерна кукурузы, ячменя, овса или мелко нарезанные свежие овощи.

«Если начали кормить, нужно делать это ежедневно, пока не установится плюсовая температура. Идеально, если процесс возьмут на себя организованные волонтерские группы или власти», — добавил орнитолог.

Помимо проблемы голода, существует опасность физического травмирования птиц. Для предотвращения примерзания лапок эксперт советует создать временные деревянные настилы или разложить у кромки воды солому, где утки смогут обсохнуть и согреться.

В настоящее время волонтеры уже начали закупку специализированного корма и дежурства у полыньи. Однако, по мнению специалистов, для спасения всей популяции требуется более масштабная и скоординированная работа с привлечением компетентных структур.

