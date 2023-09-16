Для многих жителей Донбасса до сих пор удивительно — как нацизм смог так расцвести на Украине. Среди украинцев было много разумных людей, которые не хотели убивать своих сограждан в ЛНР и ДНР, но все же и их поставили под ружье.

Боец с позывным Татарин вырос в ДНР и помнит, как начиналась «Русская весна», как украинцы сгоняли в Донбасс свои войска и заставляли штурмовать населенные пункты.

«Наши (ополченцы — Прим. ред.) иногда могли даже прийти к ВСУ. Был курьезный случай, когда парни навеселе приходили на позиции к неприятелю и разговаривали с врагами. Это не фантастика, чистая правда. Украинцы сразу говорят: «Вы чего к нам пришли?», а наши: «А что вы тут сидите, давайте выпьем, у нас есть!» — смеется Татарин.

Причем эта «вылазка» во вражеский стан, которую припомнил боец, оказалась еще и разведывательной.

«Один из парней смотрит, а там танк стоит, говорит: «Ого, а мы и не знали, что у вас танк есть». Те уже не выдержали: «Хлопцы, идите отсюда, а то скоро командир придет». Словом, разошлись мирно, никто ни в кого не стрелял», — отмечает мужчина в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Татарин подчеркивает, что сражаться украинцы не хотели, их заставляли националистические подразделения. При каждой рокировке войск «азовцы» начинали наседать.

К сожалению, уже совсем скоро Минские соглашения пошли прахом, и «худой мир» прекратился. Каждый окончательно сделал свой выбор.

Ранее мы рассказывали, как добровольцы СВО наткнулись на следы «Змея Горыныча».