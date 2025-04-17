H&M не смог закрыть бизнес в России из-за долгов

Из-за неоплаченных счетов за вывоз мусора шведской компании H&M пока не удается ликвидировать свое юридическое лицо в России.

Как сообщил телеграм-канал SHOT, иск против бренда подали российские коммунальные службы. Процесс ухода компании с российского рынка приостановлен, поскольку выяснилось, что H&M не полностью расплатилась по своим обязательствам.

Компания «Ситиматик» обратилась в суд с требованием к ООО «ЭЙЧ ЭНД ЭМ» о погашении задолженности за вывоз твердых коммунальных отходов с объектов бренда, расположенных в Саратовской области. Общая сумма долга составляет около 30 тыс. руб., включая штрафные санкции за просрочку платежей.

Процедура ликвидации юридического лица H&M стартовала летом 2024 года, однако изначально налоговые органы РФ заблокировали уход из-за долга в 76 млн руб.

После погашения этой суммы компания повторно подала заявление о ликвидации, но получила уже третий отказ. Казалось бы, все препятствия устранены, но выяснилось, что шведская компания не оплатила услуги по утилизации бытовых отходов.

Ранее сообщалось, что западный бизнес проявляет «сдержанный интерес» к возвращению в РФ.