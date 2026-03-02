Фото: [ Вертолет МЧС России на тренировке спасательной операции космонавтов в Звездном городке/Медиасток.рф ]

Житель Орехово-Зуева Андрей Бараев готовится совершить невозможное на вертолетной площадке Ожерелки. Как узнал REGIONS , пилот намерен побить мировой рекорд по открытию пивных бутылок с помощью вертолетного шасси, установленный ранее китайским асом Чжао Яном. Если действующий рекордсмен сумел аккуратно откупорить девять емкостей в эфире телешоу, то подмосковный авиатор поставил перед собой планку в десять бутылок, которые необходимо открыть за три минуты, не повредив при этом стекло.

Идея столь необычного испытания пришла к Андрею Бараеву в новогоднюю ночь при виде обычной открывашки. Чтобы достичь ювелирной точности движений, пилот провел колоссальную подготовительную работу: он около сотни раз пересмотрел видеозапись выступления своего конкурента, детально анализируя траектории полета, маневры при захвате крышки и углы подхода к снарядам.

В основу тренировок легли элементы сложного упражнения «Малая высота», требующего от экипажа предельной концентрации в узком пятидесятиметровом коридоре.

Несмотря на серьезный подход, первые испытания на земле показали, насколько тонка грань между триумфом и фиаско. На данный момент статистика сурова: крышки остаются на месте, а бутылки разлетаются вдребезги.

Однако пилот не теряет оптимизма, считая каждую неудачу важным шагом к оттачиванию мастерства. В своей подготовке ореховозуевец опирается на заветы полководца Александра Суворова, комбинируя классические принципы глазомера, быстроты и натиска с собственным секретным ингредиентом — идеальной плавностью хода машины. Решающая попытка установить новый мировой стандарт авиационной точности запланирована на конец весны.

Ранее сообщалось, что Хорхе Масвидаль дебютирует в грэпплинге с россиянином.