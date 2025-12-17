«Хочет забрать с собой?»: что значит, когда во сне приходит покойник

Специалисты в области изучения сновидений представили анализ снов, связанных со смертью и умершими. По данным исследований, сны о покойниках видят до 60% женщин и 40% мужчин не реже одного раза в неделю. Об этом сообщает КП.

Эксперты, включая президента американской Ассоциации по изучению сновидений Патрицию Гарфилд, сходятся во мнении, что такие сны в большинстве случаев не являются предвестниками беды. Чаще всего они отражают подсознательное желание сновидца снова встретиться с ушедшим близким человеком и служат способом пережить горе. В сновидениях обычно появляются не недруги, а именно родные и любимые люди.

С точки зрения психологии, смерть во сне может символизировать не физический конец, а важные внутренние изменения, возрождение или завершение определенного жизненного этапа. Например, сон, в котором человек видит себя в гробу, может говорить о состоянии глубокой усталости, депрессии или эмоционального выгорания, а не предвещать реальную смерть.

Отдельно специалисты рассматривают сны об убийстве. По мнению члена ассоциации доктора Роберта Мосса, такие сюжеты помогают психике безопасно переработать накопившиеся агрессивные чувства, которые человек может подавлять в реальной жизни. «Убийство» во сне может символизировать желание покончить с какой-то ситуацией, привычкой или даже частью собственной личности.

Психологи также отмечают, что пугающие сны могут выполнять полезную функцию, мобилизуя внутренние защитные силы человека и заставляя его быть более осторожным в реальности. Таким образом, кошмары иногда помогают избежать потенциальных неприятностей.

Ранее стало известно, как не ошибиться с нарядом в храм.