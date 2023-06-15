«Хочу выяснить, где три дня находилось тело»: житель Котельников, потерявший бабушку, спорит с ритуальщиками

Житель Котельников Владимир Б. попал в тяжелую ситуацию, о чем рассказал в соцсетях. Тело его скончавшейся бабушки, по словам мужчины, почему-то отправили на кремацию в другой регион, где эта услуга стоит дешевле. А сейчас ритуальный агент возит в своей машине урну с ее прахом.

Бабушка Владимира скончалась 15 мая в больнице Дзержинского. Ритуальные услуги оказывала сотрудница компании «Честный агент».

«Она выставила счет — 112 200 рублей, но не выдала ни одного чека. Тело бабушки должны были транспортировать в Николо-Архангельский крематорий Московской области. Но сам я из-за стресса поехать не мог. А позже выяснил, что тело почему-то отправили в крематорий Нижегородской области», — рассказал Владимир корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кремация в другом регионе стоила дешевле — 17 тысяч рублей. Женщина получила от Владимира 28 800 рублей за эту услугу в Николо-Архангельском крематории.

«Она воспользовалась моментом. Бог с ними, с деньгами, я хочу выяснить, где три дня находилось тело? Прощание с бабушкой состоялось 18 мая, а передано кремации тело было 21 мая», — продолжает собеседник.

Наш корреспондент связался с агентом, которая оказывала услуги Владимиру. По словам женщины, она уже долгое время возит в своей машине урну с прахом бабушки, которую внук отказывается забирать.

«11 тысяч рублей ушли на то, чтобы транспортировать тело в Нижний Новгород, так как Николо-Архангельский крематорий перегружен. Внук квартиру бабушки по наследству получил, а урну с ее прахом забирать не хочет. Я намерена идти в полицию», — сообщила агент корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Подробнее о споре с ритуальщиками читайте здесь.