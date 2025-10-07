Ход благоустройства пруда в микрорайоне Силикат проверил глава Котельников

Глава городского округа Котельники Михаил Соболев провел выездной осмотр хода работ по комплексному облагораживанию территории пруда, расположенного в микрорайоне Силикат. В рабочем объезде участвовали заместитель главы администрации Иван Жарков и руководитель управления по благоустройству Дэвид Алиев.

Подрядные работы на общественном пространстве площадью 19,5 тыс. кв. м возле дома №26 осуществляет компания «Норэнс Групп». На сегодняшний день значительная часть запланированных мероприятий уже выполнена: уложены тротуарная плитка и бордюрный камень, подготовлены основания для пирсов и смонтирована система освещения. В настоящий момент рабочие ведут обшивку пирсов, устанавливают малые архитектурные формы и занимаются озеленением территории.

В соответствии с муниципальной программой «Экология и окружающая среда», после завершения основных работ запланирована очистка акватории пруда. Полное окончание всех работ по благоустройству запланировано на конец октября.

