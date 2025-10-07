В Котельниках мероприятием «Парки. Осень. Заряжай» отметили 130-летие со дня рождения Сергея Есенина

Прохладная осенняя погода не стала препятствием для проведения в Кузьминском лесопарке общеобластного мероприятия «Парки. Осень. Заряжай». Праздник получился ярким и душевным.

Мероприятие приурочили 130-летию со дня рождения русского поэта Сергея Есенина. В нем приняли участие гости разных возрастов. Они декламировали стихотворения поэта, участвовали в танцевальных флешмобах и подвижных играх. Для гостей обустроили тематическую фотозону, которая стала востребованной среди посетителей.

Участники мероприятия выполнили красивые осенние поделки, в которые вложили душу. Никого не оставила равнодушным насыщенная концертная программа. Перед зрителями выступили юный артист Василий Сидоренко, театр танца «Летать», ансамбль народного танца «Рассвет» и ансамбль бального танца «Фламинго». На сцену выходили многие другие артисты и коллективы, которые создавали на мероприятии особенное настроение.

Осеннее мероприятие посвятили 130-летию со дня рождения Сергея Есенина — поэта, который проникновенно в своих строках передавал любовь к осенней красоте, наполненной ностальгией и радостью. В этот день в Кузьминском лесопарке также состоялся 100-й старт Всероссийского проекта «5 верст».

