Ход профилактических работ на котельной № 9 проверил глава г.о. Чехов Собакин

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Чехов ]

Во вторник, 30 июля, глава городского округа Чехов Михаил Собакин посетил котельную № 9, которая в режиме центрального теплового пункта обслуживает Дворец спорта «Олимпийский».

Глава округа каждую неделю совершает выезды на объекты теплоснабжения, чтобы лично проконтролировать ход подготовки к осенне-зимнему сезону. Котельная № 9 снабжает теплом и горячей водой Дворец спорта «Олимпийский».

В рамках подготовки к старту отопительного сезона в нынешнем году специалисты провели на объекте обслуживание котлов, проверили исправность автоматики, оценили работоспособность оборудования химводоподготовки и электроснабжения. Завершены гидравлические испытания котлов. Также были проведен контроль прочности и износостойкости внутренних трубопроводов и наружных тепловых сетей.

«Все оборудование котельной прошло обработку антинакипинным аппаратом электрохимической обработки воды. Это позволило снизить давление с четырех до двух атмосфер. По результатам экспертизы промышленной безопасности продлен срок эксплуатации дымовой трубы до августа 2028 года», — отметил глава г.о. Чехов Михаил Собакин.

В котельной, питающей дворец, установлены три водогрейных котла. Протяженность тепловых сетей достигает 0,039 км.

Проверка объектов будет продолжена. Администрация округа работает над тем, чтоб на протяжении всего отопительного периода жители получали качественные услуги.

Ранее сообщалось, что глава округа Михаил Собакин поверил ход профилактических работ на котельной № 2В.