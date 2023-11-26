Ход России в зоне СВО напугал украинцев

Украинское командование опасается того, что конфликт может быть расширен за юг и восток Украины, пишет ABC News, которому в интервью рассказал о текущей ситуации генерал-лейтенант Сергей Наев.

Наев сообщил, что в том случае, если Россия продолжит наращивать как производство оружие, так и развивать технологии, то география конфликта будет явно расширена. К этому, добавляет Наев, ВСУ уже готовятся – строят оборонительные сооружения, обучают войска.

Также генерал-лейтенант добавил, что ВСУ не добились значительных успехов из-за того, что русские используют усовершенствованное оружие и имеют воздушное превосходство.