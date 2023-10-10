«Ходят по тонкому льду»: выяснилось, какие супружеские пары обречены на развод

Выйти замуж не напасть, лишь бы замужем не пропасть — гласит русская народная пословица. Выбор спутника жизни, уверены эксперты, не должен совершаться на эмоциях и быть скоропалительным, иначе проблем не избежать.

Психолог Анна Завгороднева рассказала, какие ошибки при выборе партнера неминуемо приводят к разводу. По ее словам, очень важно, чтобы взгляды на жизнь у партнеров совпадали.

«По тонкому льду ходят пары, которые соревнуются друг с другом. В том же положении находятся пары, у которых нет общих увлечений или которые имеют совершенно разные взгляды на детей, на родительство в целом. Огромное значение имеет поддержка семьи», — заявила Завгороднева интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Если, продолжила она, родители негативно относятся к будущему супругу или супруге, то это может вбить клин между молодыми.

«Мезальянс тоже не приводит ни к чему хорошему. Как бы мы не хотели жить в равноправии, люди из крайне разных социальных слоев, с разными социальными статусами, с очень разными представлениями о мире крайне редко могут стать счастливой парой», — добавила эксперт.

Если в браке не формируется общее мировоззрение, общая позиция, то это тоже может стать причиной для разрыва, продолжила собеседница издания.

«Думать, что брак изменит людей, склонных к измене, тоже ошибочно. Далеко не каждый выдержит долго жить с таким партнером, бесконечно терпеть измены», —пояснила Завгороднева.

От людей с агрессивным типом реакций также стоит держаться подальше, уверена эксперт. Причем это касается и мужчин, и женщин.

«Есть крикливые, активные, даже скандально дерущиеся женщины. Естественно, есть и агрессивные мужчины. И, конечно, их поведение в браке не исправится. Миф о том, что печать поменяет человека —это миф», — заявила психолог.

По ее мнению, не стерпится и не слюбится. Если человека что-то изначально не устраивало в будущем избраннике, то в браке это станет проблемой, которая будет разрастаться и приведет к разрыву.

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