Ходорковский попался на финансировании основателя «ГУЛАГу — нет»

Андрей Матус, ранее входивший в окружение Ходорковского, в беседе с каналом сослался на разговор с главой службы безопасности бизнесмена, литовцем Крисом Кучинскасом. По словам собеседника RT, структуры Ходорковского передавали средства на деятельность Осечкина и его проекта, но вскоре тот «начал устраивать спектакли». После этого финансирование прекратили.

Матус отметил, что после этих событий основатель «ГУЛАГу — нет» стал брать деньги с политических активистов, предлагая помочь с переездом и обустройством за рубежом.

«Начал обещать людям политическое убежище, гражданство Франции, с них брать за это деньги, откровенно кидать народ», — отметил Матус, ссылаясь на разговор с главой службы безопасности Ходорковского литовцем Крисом Кучинскасом.

Переводы могли осуществлять в валютах эфириум (ЕТН) и биткоин (ВТС): Осечкин открыл эти кошельки еще в 2021 году.

Напомним, что Владимир Осечкин является обвиняемым в оправдании терроризма. С 2015 года он живет во Франции, где продолжает деятельность.

Ранее сообщалось, что Матус стал опасаться за свою жизнь после разоблачающего интервью о российской оппозиции и вовлеченных в движение предпринимателей, в том числе и Ходорковского.

*Физлица и организации, признанные в РФ иноагентами