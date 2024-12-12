Матус опасается за свою жизнь после разоблачающего интервью о российской оппозиции

Предприниматель Андрей Матус пролил свет на преступления российской оппозиции за рубежом в интервью RT . По его признанию, после этого он стал бояться за свою жизнь.

Андрей Матус рассказал многое о настоящей деятельности сооснователя ЮКОСа Леонида Невзлина* и Михаила Ходорковского*. Собеседник канала раскрыл, каким образом ведется борьба за влияние, деньги, как оказывают военную помощь ВСУ, и как беглые оппозиционеры участвуют в организации протестов на западные деньги.

Об опасениях Матуса рассказал «Газете.Ru» глава отдела расследований RT Александр Раскин.

«Опасался и опасается до сих пор. Именно поэтому и рассказал о том, что знает, открыто. В частности, о попытке покушения на себя и других безумных планах Невзлина*, который хотел взять штурмом колонию, где сидел Навальный*, устранить общественного деятеля Виталия Бородина, избить журналиста и ведущего Бориса Корчевникова», — заявил Раскин.

Раскин подчеркнул, что копать под российскую оппозицию за рубежом не прекращают с начала СВО. За годы вскрылось очень многое, особенно о деятельности Ходорковского* и его инвестициях. Последним открытием стали его вклады в помощь айтишникам и активистам, которые уехали за границу.

Также напомнили, что недавно RT публиковал разоблачение на Невзлина*. Вскрылась переписка, где по сути соратник Ходорковского* «заказывает» Леонида Волкова, одного из участников и менеджеров Фонда борьбы с коррупцией** (ФБК**).

Ранее сообщалось, что предприниматель Матус обвинил Невзлина* в подготовке покушения на его жизнь.

*Физлица и организации, признанные иностранными агентами

**включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России по решению Мосгорсуда