Российский хоккеист Сергеев получил почти три года тюрьмы за шпионаж в Польше

Хоккеист Максим Сергеев приговорен к двум годам и 11 месяцам тюрьмы за шпионаж в Польше. Суд конфисковал его незаконные доходы и наркотики. Депортация в Россию запланирована на май 2025 года. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на источник.

Российский хоккеист Максим Сергеев получил приговор в Польше, где его осудили на два года и 11 месяцев тюремного заключения за шпионаж. Суд также назначил ему штраф в размере €1220. В ходе расследования были конфискованы деньги, которые он заработал в результате своей незаконной деятельности, а также 7,28 г марихуаны.

Согласно решениям польских властей, Сергеев будет депортирован обратно в Россию 26 мая 2025 года, до этого он продолжит отбывать наказание в тюрьме Люблина.

Максим Сергиев ранее играл за хоккейный клуб «Заглембе», но впоследствии был переведен в фарм-клуб. По данным следствия, позже представитель ФСБ России предложил Сергееву написать сообщения о том, что российская спецоперация на Украине не затрагивает польский народ. За эту работу ему заплатили некую сумму в криптовалюте.

В дальнейшем хоккеисту было поручено собирать информацию о польских учреждениях, связанных с армией и НАТО, а также документировать свои находки. Он продолжал фотографировать объекты и пересылать данные до своего ареста в июне 2023 года по подозрению в шпионской деятельности.

Ранее хоккеист Кучеров обошел Капризова в гонке бомбардиров сезона НХЛ. Это был первый случай за последние 33 года, когда игрок соперника в «Калгари» набрал более пяти очков.