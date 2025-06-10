Хоккеист Овечкин попал в базу украинского сайта «Миротворец»
Овечкин попал в базу «Миротворца» за «отбеливание репутации России»
Фото: [ХК "Вашингтон Кэпиталз"]
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, представляющий Россию, был внесен в список на сайте «Миротворец», который считается экстремистским в Украине. Причиной внесения стало то, что Овечкин оправдывал агрессию против Украины в разговорах с иностранными слушателями.
Также, согласно информации, размещенной на скандальном националистическом ресурсе, Овечкин якобы принимал активное участие в международных соревнованиях, преследуя цель «отбеливания репутации России».
Также власти Киева обвиняют спортсмена в «разжигании войны» и «покушении на независимость и территориальную целостность Украины».
Ранее НХЛ опубликовала рейтинг хоккеистов с самым сильным броском в минувшем сезоне. В топ-10 вошли Александр Овечкин и защитник «Каролины» Дмитрий Орлов.