Хоккейные болельщики собрали деньги на смартфон для преданного дедушки-фаната

Болельщики новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» организовали необычную акцию по поиску человека, передает телеграм-канал Readovka. Речь идет о пожилом преданном фанате, которого неоднократно видели на домашних матчах команды, где он снимал происходящее на ледовой арене на старый кнопочный телефон.

Инициатива началась с публикации в социальных сетях, где одна из болельщиц рассказала об этом дедушке и выразила надежду, что сработает «теория семи рукопожатий».

Пост быстро получил широкий отклик среди фанатов «Сибири», которых часто называют «снеговиками». Многие сразу же предложили не просто найти мужчину, но и собрать деньги, чтобы подарить ему современный смартфон.

К поисковой операции подключился и сам хоккейный клуб «Сибирь». Официальные представители команды пообещали помочь фанатам в их благом начинании и разыскать заветного болельщика, чья преданность команде и скромность так тронули сердца земляков.

