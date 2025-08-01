Холеру нашли, а затем опровергли: власти провели повторные проверки опасного водоема

В Кузбассе завершилась проверка воды в Беловском водохранилище, в котором ранее находили нетоксигенный штамм холерного вибриона. Как пишет sibdepo.ru, повторные результаты наличие заразы не подтвердили.

Администрация Белово 29 июля сообщила о выявлении нетоксигенного штамма холерного вибриона. Этот вид бактерий не представляет серьезной угрозы, но население тем не менее проинформировали, пообещав провести дополнительные исследования.

Уже 1 августа специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды у городского пляжа и бухты «Ассоль». Результаты анализов подтвердили отсутствие опасных бактерий, что позволяет жителям спокойно отдыхать на берегу. Власти подчеркивают, что ситуация находится под контролем, а регулярный мониторинг качества воды исключит потенциальные риски.

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