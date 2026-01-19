Холодная неделя в регионе: синоптики предупреждают о гололедице

Фото: [ Рекордный снегопад в Москве и Подмосковье/Медиасток.рф ]

Жителей Москвы и Подмосковья в понедельник, 19 января, ожидает облачная погода с небольшим снегом и гололедицей, сообщается на сайте Гидрометцентр.

В столице днем температура воздуха составит от –5 до –7 °C, а ночью воздух остынет до –7 °C. В Московской области столбики термометров покажут днем от –4 до –9 °C, а в темное время суток температура может опуститься до –9 °C.

Синоптики прогнозируют западный и северо-западный ветер со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление в регионе будет находиться в пределах 757–761 мм рт. ст.

Специалисты Гидрометцентра рекомендуют жителям быть осторожными на дорогах из-за гололедицы и учитывать погодные условия при планировании поездок и прогулок.

Ранее стало известно, что в Подмосковье ожидаются 30-градусные морозы с 19 января