Холодные ночи: синоптик рассказал о погоде в Подмосковье на неделе

Температура воздуха в Москве и Подмосковье в рабочие дни этой недели не превысит +25 градусов. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, во вторник, 13 августа, в московском регионе ожидается облачная погода с прояснениями.

«Ночью и днем местами кратковременный дождь. Температура воздуха ночью составит +9…+14 градусов, днем — от +17 до +22 градусов. Ветер северо-западный, по силе от шести до 11 метров в секунду. Днем местами порывы могут достигать 15 метров в секунду», — пояснил синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В среду и четверг погода будет преимущественно без осадков, продолжил Ильин. В оба дня температура воздуха ночью достигнет +8…+13 градусов, а днем +18…+23 градуса. Ветер сохранится северо-западный, с такой же силой.

«В пятницу также ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью снова от +8 до +13 градусов, днем от +20 до +25 градусов. Ветер северо-западный, по силе от трех до восьми метров в секунду», — заключил он.

Ранее синоптик Позднякова пояснила, почему первая половина августа будет дождливой в Московском регионе.