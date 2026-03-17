Холодный сервер: экономист объяснил выгоду строительства ЦОДов на Ямале

Центры обработки данных (ЦОДы) стали фундаментом современной цифровой экономики. Без них невозможна работа облачных сервисов, банковских приложений, систем искусственного интеллекта. Но строительство и обслуживание таких комплексов — удовольствие дорогое, требующее огромных затрат на электроэнергию и охлаждение. Интернет-издание «Ямал-Медиа» выяснило, почему Арктика может стать идеальной площадкой для размещения дата-центров и какие перспективы это открывает для региона.

Вопрос технологического суверенитета России сегодня напрямую связан с развитием цифровой инфраструктуры. Создание сети ЦОДов позволяет не только хранить и обрабатывать гигантские объемы информации, но и обеспечивать работу нейросетей, Big Data и критически важных приложений. Однако есть нюанс: серверное оборудование сильно греется, и его приходится постоянно охлаждать. В жарком климате это требует колоссальных расходов электроэнергии и воды. В Арктике проблема решается сама собой.

На Международном арктическом форуме «Арктика — территория диалога» президент Владимир Путин поручил проработать вопрос размещения ЦОДов на Севере. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов предложить амбициозный вариант: строить центры обработки данных прямо у газовых месторождений. Аргументы звучат убедительно: в регионе сосредоточено 50 триллионов кубометров газа, а холодный климат позволяет радикально сократить затраты на охлаждение оборудования.

Логика проста: зачем везти газ за тысячи километров, сжижать его, строить танкерный флот, обеспечивать ледокольную проводку, чтобы где-то в Азии превратить его в электроэнергию для работы серверов, если можно разместить серверы прямо на Ямале? Цепочка становится короче, а экономическая эффективность — выше.

Экономист, доктор бизнес-администрирования Валерий Корнеев уверен: строительство ЦОДов в Арктике — одно из самых перспективных направлений. Чем севернее расположен дата-центр, тем меньше энергии тратится на его охлаждение. Вся потребляемая серверами электроэнергия в итоге превращается в тепло, и на Севере отводить его гораздо легче. Меньше требуется насосов, меньше пресной воды, меньше затрат.

Особый интерес представляет соседство с газовыми месторождениями. На Ямале добыча природного газа идет круглый год, и часть этого газа можно направлять на энергообеспечение ЦОДов. Причем арктические условия дают дополнительное преимущество: при низких температурах сжижение газа обходится дешевле, чем в жарких странах. Разница в 50-60 градусов обеспечивает серьезную экономию.

С учетом санкционных ограничений на поставки российского газа вопрос внутреннего потребления энергоресурсов становится особенно актуальным. Строительство крупных ЦОДов позволит не только развивать цифровую инфраструктуру, но и эффективно использовать добываемое сырье внутри страны.

Рынок данных в мире растет взрывными темпами. Большие языковые модели требуют колоссальных вычислительных мощностей, чипы для ЦОДов дорожают, цены на электроэнергию повышаются повсеместно. В этих условиях экономия на охлаждении и энергоснабжении становится критическим фактором.

ЦОДы нужны не только для нейросетей. Банковские приложения, интернет-сервисы, облачные хранилища, системы Big Data — все это требует мощных и надежных центров обработки информации. Весь мир превращается в огромную цифровую платформу, и для ее бесперебойной работы необходимы дата-центры. Чем крупнее ЦОД, тем дешевле обходятся его услуги. А строить гигантские комплексы выгоднее всего там, где холодно и есть доступ к дешевой энергии.

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер ранее отмечал, что развитие сети ЦОДов напрямую связано с технологическим суверенитетом. Цифровизация промышленности, внедрение искусственного интеллекта, обработка больших данных — все это требует собственной, независимой от внешних факторов инфраструктуры.

Для Ямала строительство ЦОДов может стать новым вектором развития на десятилетия вперед. Регион получит не только рабочие места и налоговые поступления, но и статус одного из ключевых цифровых центров страны. Арктика готова стать не только кладовой полезных ископаемых, но и мозгом российской цифровой экономики.

