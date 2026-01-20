Холодный вторник: северо-западный ветер и небольшой снег в Подмосковье 20 января

Во вторник, 20 января, Московский регион встретит холодную и облачную погоду с небольшим снегом. На дорогах сохраняется гололедица, поэтому жителям Подмосковья и столицы стоит быть особенно внимательными.

В Подмосковье дневная температура составит –2…–7 градусов, а к ночи столбики термометров опустятся до –9. Северо-западный ветер со скоростью 5–10 м/с усилит ощущение холода.

В Москве днем ожидается –2…–4 градуса, ночью похолодает до –7. Атмосферное давление держится в пределах 751–754 мм рт. ст., создавая типичную зимнюю обстановку.

