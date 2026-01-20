ИИ «засыпал» Камчатку: иностранцы поверили в сугробы до девятого этажа

В соцсетях набрали популярность кадры якобы экстремальных снегопадов на Камчатке, где многоэтажные дома будто бы засыпаны снегом до верхних этажей, а дети катаются с сугробов высотой с девятиэтажку. Видео и изображения оказались сгенерированными искусственным интеллектом, однако многие иностранные пользователи приняли их за реальность и стали активно обсуждать «суровую зиму в России», пишет РЕН ТВ .

В интернете активно распространяются изображения заснеженного Петропавловска-Камчатского, которые вызвали бурную реакцию у зарубежной аудитории. На кадрах многоэтажные дома якобы полностью утопают в гигантских сугробах, а дети съезжают с них, словно с горнолыжных трасс. Пользователи из США и других стран стали массово комментировать увиденное, называя происходящее «обычным днем в России».

Как выяснилось, вирусные изображения были созданы с помощью искусственного интеллекта. Несмотря на это, многие иностранцы не усомнились в их подлинности и восприняли сцены как реальные. В комментариях люди делились удивлением, вспоминали снежное детство в северных регионах и рассуждали о том, не приведет ли такое количество снега к наводнениям весной.

При этом Камчатка действительно столкнулась с серьезными погодными аномалиями. Регион пережил самый сильный снегопад за последние 60 лет: за короткий период выпало около 370 миллиметров осадков, что более чем втрое превышает месячную норму. В первые дни января к этому добавилось еще свыше 160 миллиметров снега. Однако даже такие рекордные показатели не имеют ничего общего с фантастическими сугробами, показанными на ИИ-кадрах.

До этого сообщалось, что аварийность на дорогах Подмосковья снизилась за новогодние праздники.