Honda впервые за 14 лет признали автомобилем года в Японии

Жюри премии «Автомобиль года в Японии» огласило итоги 2024 года, и главный приз достался гибридному минивэну Honda Freed. Это значимое достижение для компании Honda, так как она впервые с 2010 года получает эту награду, когда победил компактный хетчбэк CR-Z, сообщил портал «Автопилот».

Эксперты отметили высокий уровень удовольствия от вождения данного минивэна и его гибридной системы e:HEV, в которой 1,5-литровый бензиновый двигатель эффективно работает совместно с двумя электромоторами, выполняя также функцию генератора.

Они также похвалили Freed за комфортность и удобство использования. На втором месте расположился кроссовер Mazda CX-80, а третьим стал MINI Cooper, который был признан лучшей иномаркой на японском рынке.

В категории «Лучший дизайн» победил пикап Mitsubishi Triton (или L200), в то время как пикап Delica Mini, получивший награду год назад, также от Mitsubishi.

В технологическом сегменте награду получил водородный Honda CR-V, а система e-Skyactiv R-EV от Mazda была отмечена специальным призом за ее роторно-поршневой двигатель, входящий в состав гибридной установки.

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