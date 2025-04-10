Hope Harbor Society объявили нежелательной организацией в РФ
ГП признала нежелательной в России американскую НПО Hope Harbor Society
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По информации пресс-службы Генеральной прокуратуры РФ, американскую некоммерческую организацию Hope Harbor Society объявили нежелательной на территории России.
Согласно данным Генпрокуратуры, Hope Harbor Society была создана в Соединенных Штатах в начале 2024 года с целью объединения лиц, поддерживающих оппозиционные силы, для противодействия российскому правительству.
Члены организации занимаются планированием, проведением и координацией протестных мероприятий антироссийской направленности в США и других государствах.
При этом, как отмечается, они используют символику украинского террористического формирования «Легион Свобода России»* и экстремистской группировки «УПА»**.
В ведомстве также подчеркивают, что указанная организация активно привлекает финансовые средства для поддержки украинской армии. Hope Harbor Society распространяет дезинформацию о Вооруженных силах Российской Федерации и взаимодействует с экстремистскими и нежелательными в России организациями.
В официальном заявлении Генеральной прокуратуры Российской Федерации говорится о признании деятельности данной американской организации нежелательной.
Ранее сообщалось, что Россия запретила деятельность двух фондов Элтона Джона.
*Запрещенная в России террористическая организация.
** Организация, признанная экстремистской и запрещенная в России.