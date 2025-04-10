Hope Harbor Society объявили нежелательной организацией в РФ

По информации пресс-службы Генеральной прокуратуры РФ, американскую некоммерческую организацию Hope Harbor Society объявили нежелательной на территории России.

Согласно данным Генпрокуратуры, Hope Harbor Society была создана в Соединенных Штатах в начале 2024 года с целью объединения лиц, поддерживающих оппозиционные силы, для противодействия российскому правительству.

Члены организации занимаются планированием, проведением и координацией протестных мероприятий антироссийской направленности в США и других государствах.

При этом, как отмечается, они используют символику украинского террористического формирования «Легион Свобода России»* и экстремистской группировки «УПА»**.

В ведомстве также подчеркивают, что указанная организация активно привлекает финансовые средства для поддержки украинской армии. Hope Harbor Society распространяет дезинформацию о Вооруженных силах Российской Федерации и взаимодействует с экстремистскими и нежелательными в России организациями.

В официальном заявлении Генеральной прокуратуры Российской Федерации говорится о признании деятельности данной американской организации нежелательной.

Ранее сообщалось, что Россия запретила деятельность двух фондов Элтона Джона.

*Запрещенная в России террористическая организация.

** Организация, признанная экстремистской и запрещенная в России.