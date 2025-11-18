Львов столкнулся с острой нехваткой мест для захоронений погибших военнослужащих. На специальном кладбище осталось всего 20 свободных участков, что заставляет городские власти срочно искать новые земли под погост. Об этом сообщает украинское СМИ.

На городском кладбище Львова, где хоронят погибших военных, осталось не более 20 свободных мест. Местные власти официально объявили о поиске нового участка для организации дальнейших захоронений. Соответствующее заявление было опубликовано на странице горсовета в социальной сети.

Украинская сторона избегает публичного обсуждения масштабов потерь в ходе боевых действий, однако проблема регулярно озвучивается на уровне депутатов и военных командиров, которые сообщают о критической нехватке личного состава. По независимым подсчетам, общие потери Вооруженных сил Украины с начала специальной военной операции превысили сотни тысяч человек, включая убитых и раненых.

