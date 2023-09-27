Российская армия недавно нанесла удары по военным объектам на Украине. В Киеве заявили , что зафиксировано попадание в гостиницу, расположенную в морском порту Одессы. По данным российской разведки, в 19-этажном отеле располагались западные наемники, диверсионные группы ВСУ, а под землей — секретный бункер. Как ни странно, одесситы восприняли это попадание с воодушевлением.

Когда в 1999 или 2000 годах на морвокзале построили гостиницу «Кемпински», многие в «жемчужине у моря» говорили, что это «ужасно и отвратно». Местные утверждали, что она портит лицо города, где есть знаменитая Дерибасовская улица и Французский бульвар. Поэтому сегодня особо об этом архитектурном сооружении никто не сожалеет.

«В «Кемпински» была прекрасная бильярдная когда-то. А первым маркером там работал один из легенд бильярда Одессы дядя Леня. Но это было давно», — на условиях анонимности поведал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» житель приморского города.

Он вспомнил девушек с низкой социальной ответственностью, которые там бывали, а также магнитики с видом отеля, которые можно было приобрести в качестве сувенира.

«Единственное хорошее, что было — виды из прозрачного лифта. Но он давно не работает, и сама гостиница заброшена уже лет десять. Там не только жить, ходить-то страшно. Хотя с внешнего виду вроде бы и ничего, внутри царила абсолютная разруха», — добавил наш собеседник.

В целом, как утверждает одессит, отношение к «Кемпински» в городе однозначное: «ну и хорошо, что ее снесли». Пока что в выигрыше, судя по всему, остались собственники гостиницы, которая была застрахована от стихийных бедствий и форс-мажоров. О судьбе тех, кто мог находиться в здании, на данный момент ничего не известно.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил гибель командующего Черноморским флотом в результате удара ВСУ по Штабу флота.