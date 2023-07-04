«Хорошо, что тут все так сложилось»: водитель маршрутки заплатил пассажирке 150 тысяч рублей за моральный ущерб

Водитель маршрутки из Тольятти выплатил своей пассажирке, пострадавшей в ДТП, компенсацию за моральный вред в размере 150 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ФССП России по Самарской области.

Подсудимый, как уточнили в ведомстве, в один из рабочих дней потерял управление над своим ТС, выехал на встречную полосу и столкнулся с троллейбусом. Одна из пассажирок получила серьезные травмы, среди которых перелом грудных позвонков.

Инцидент был рассмотрен в судебном порядке. Мужчину обязали возместись ущерб женщине, однако он не торопился с выплатами. После дополнительного штрафа и запрета на выезд из страны он оперативно погасил все задолженности в полном объеме.

«Впервые такое вижу. Нечего сказать, история со справедливым концом»; «Звучит так, будто очень хороший адвокат был у пострадавшей»; «Эти маршрутчики гоняют, как им вздумается, сколько себя помню. Сама один раз попадала в такую аварию, но без травм. Хорошо, что тут все так сложилось», — прокомментировали новость россияне.

Ранее сообщалось, что подмосковные спасатели вытащили мужчину из перевернувшегося после ДТП автомобиля.