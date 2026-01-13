Хостел «Резиновый»: в Петербурге «поселили» целый полк нелегальных мигрантов

Крупная схема фиктивной регистрации иностранных граждан раскрыта в центре Санкт-Петербурга. По данным официального представителя МВД Ирины Волк, в хостеле на улице Моисеенко были незаконно поставлены на учет 1742 мигранта, которые фактически по указанным адресам не проживали, передает интернет-издание «Ямал-медиа».

Операция проводилась силами УМВД по Центральному району города. В ходе обыска в хостеле были проверены документы постояльцев и изъяты доказательства.

Креативность преступной схемы заключалась в использовании легального формата хостела — объекта с большим потоком временных жильцов — для массовой и малозаметной фиктивной постановки на учет. Однако эта же специфика, связанная с частой сменой постояльцев, в конечном счете, и привлекла внимание правоохранителей.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержан подозреваемый в противоправной деятельности – гражданин одного из государств СНГ», — отметила Ирина Волк в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили путь интеграции мигрантов вместо массовой высылки.