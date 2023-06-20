«Хоть не проглотил»: индус пытался провезти через Внуково огромные бриллианты

«Хорошо, хоть не проглотил и не стал пытаться перевезти в себе»; «Мне кажется, после экспертизы бриллианты признают подделкой. Откуда у индуса столько при себе, и что он собирался с ними делать?»; «Почему он вообще соврал и решил, что все будет нормально?» — комментируют инцидент россияне.