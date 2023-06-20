«Хоть не проглотил»: индус пытался провезти через Внуково огромные бриллианты
Россияне усомнились в качестве драгоценных камней, которые изъяли у нарушителя в аэропорту
Фото: [freepik.com]
Гражданин Индии пытался провезти бриллианты и изумруды в 500 карат через столичный аэропорт Внуково, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС).
Еще при сканировании багажа таможенники заметили пакеты с 35 изумрудами. Легкомысленный нарушитель уверял, что других «богатств» при нем нет. Однако при досмотре в карманах его одежды обнаружили еще 47 крупных бриллиантов и 7 пакетов с более мелкими камнями. Драгоценности изъяли и отправили на экспертизу.
«Хорошо, хоть не проглотил и не стал пытаться перевезти в себе»; «Мне кажется, после экспертизы бриллианты признают подделкой. Откуда у индуса столько при себе, и что он собирался с ними делать?»; «Почему он вообще соврал и решил, что все будет нормально?» — комментируют инцидент россияне.
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