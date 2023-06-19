«Там чуть ли не все болезни ими лечат»: гражданин КНР попытался вывезти из России редкий вид морских огурцов

Подозрительного мужчину заметили таможенники в пункте пропуска Полтавка Приморского края. Гражданин КНР сильно переживал, когда его допрашивали. При досмотре пассажира выяснилось, что он скотчем примотал к себе три килограмма сушеного трепанга, которые ему подарили. В ФТС отмечают, что на килограмм такого деликатеса уходит более 30 килограмм живых особей.

Дальневосточный трепанг, он же морской огурец, занесен в Красную книгу России, его добыча запрещена на территории всего Дальнего Востока. Подобный деликатес нельзя вывозить из страны. Нарушитель признался, что знал об этом. Таможенники товар изъяли и возбудили административное дело.

«В Китае этими трепангами чуть ли не все болезни лечат. Неудивительно, что китаец попытался протащить»; «Интересно, кто ему подарил это и кто делает из исчезающего вида деликатесы», — комментируют новость пользователи Сети.

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