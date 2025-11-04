Водителей в России предупредили о штрафе за настройку навигатора во время движения автомобиля. Об этом сообщила РИА Новости юрист и член Союза юристов-блогеров Валентина Бачурина.

По словам специалиста, просмотр карты, изменение маршрута, набор текста или чтение уведомлений на телефоне приравниваются к использованию мобильного устройства за рулем. Такие действия считаются нарушением правил дорожного движения.

За это может быть назначен штраф в размере ₽1,5 тыс. Юрист отметила, что водителю разрешено пользоваться телефоном только в ситуациях, когда автомобиль полностью остановился, например в пробке без движения или на красный сигнал светофора. В остальных случаях любые манипуляции с экраном расцениваются как нарушение.

Ранее сообщалось, что рассылка штрафов с камер за езду без ОСАГО может начаться уже до конца года.