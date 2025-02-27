«Хотели его съесть»: нападение голодных хаски на ребенка в Сочи могло обернуться трагедией

Мужчина из СНТ и другие соседи заявили, что собаки породы хаски выли от голода, так как их не кормили владельцы. Предположили, что хозяева не делали этого из-за неожиданно снежной погоды. Однако новости о том, что ребенок сам мог спровоцировать хаски, собеседник опроверг.

«Он (мальчик — ред.) просто шел, нес отцу веник, чтобы смести снег с машины, вот и все. Голодное животное, они (собаки — ред.) голодные были, поэтому они на него накинулись и хотели его просто съесть. Если бы не ребята, которые отбили, я вообще не знаю, что было бы, это был бы летальный исход 100 процентов», — заявил мужчина.

Сам мужчина отметил, что свидетели произошедшего до сих пор в шоке, а сам он принимает успокоительные.

Напомним, 26 февраля в СНТ Адлерского района соседские собаки породы хаски сорвались с цепи и напали на малолетнего ребенка. Они вырвали ему лицо. До сих пор пострадавший в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в Сочи усыпили хаски, которые выгрызли ребенку лицо.