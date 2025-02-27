В Сочи усыпили хаски, которые выгрызли ребенку лицо

Двух собак породы хаски, которые накануне напали на ребенка и разгрызли его лицо, усыпили. Об этом РИА Новости сообщил родственников пострадавшей семьи.

26 февраля в садовом товариществе Адлерского района две домашние собаки напали на девятилетнего мальчика, который гулял возле дома. Хаски разодрали лицо ребенка, оставив на его месте кровавое месиво.

Мальчика экстренно госпитализировали в городскую больницу в тяжелом состоянии, а затем вертолетом доставили в Краснодар для проведения операции.

«Собак усыпили, умертвили, но от этого уже не легче. Было бы (возможно помочь ребенку с пересадкой — ред.), если это было бы все сразу, быстро. Но протянули резину... никак не могли все это по-быстрому решить», — отметил собеседник агентства.

По информации телеграм-канала Kub Mash, отец сначала привез врачам фрагменты кожи, которые удалось собрать на месте трагического инцидента. Планировалось, что после усыпления животных из их желудков извлекут другие части лица, однако, как рассказал родственник потерпевших со ссылкой на ветеринаров, достать элементы кожи невозможно, так как они давно переварились.

Прокуратура начала проверку для выяснения всех деталей инцидента. Местные жители накануне сообщили, что хаски на участке оставил их хозяин, который раньше занимался организацией езды на собачьих упряжках. Отмечалось, что мужчина редко кормил животных, из-за чего те одичали.

Ранее депутат Государственной думы РФ Владимир Бурматов предложил резко повысить штрафы за самовыгул собак.