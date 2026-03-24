Хотели обмануть, а обманули самих себя: как подольчанин разыграл уличных аферистов

На Привокзальной площади в Подольске развернулась сцена, достойная сюжета для криминальной комедии. Местные аферисты попытались провернуть старую схему с продажей поддельного телефона, но неожиданно наткнулись на подготовленного покупателя, передает портал REGIONS .

Забавное видео, снятое на Привокзальной площади, разлетелось по социальным сетям. На кадрах двое обманщиков предлагают прохожему приобрести новенький оригинальный телефон, якобы сворованный со склада, который, разумеется, оказался подделкой.

Мужчина внимательно осмотрел гаджет и согласился на покупку, но выдвинул условие: расплатится он за него «слитком» золота. Предложение явно заинтересовало продавцов.

Не поверив своему счастью, один из них тут же схватил «драгоценный металл» в руки, чтобы убедиться в его подлинности. И в этот момент произошел большой конфуз: внушительный по размерам кусок рассыпался на мелкие фрагменты при первом же касании пальцев.

Оказалось, что предприимчивый молодой человек решил отплатить аферистам той же монетой. Он заранее нашел на улице засохшие собачьи экскременты, покрасил их в золотой цвет из баллончика и даже упаковал в красивую коробочку.

Такой поворот событий мошенникам не понравился — они тут же ретировались, видимо, чтобы найти более наивного клиента.

