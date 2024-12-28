«Хотели все скрыть»: очевидец раскрыл детали инцидента на Кузбасском угольном разрезе

Инцидент с травмированием сотрудника хотели скрыть на одном из угольных предприятий Кузбасса, где якобы не соблюдают технику безопасности и давят на работников. Это утверждает автор поста в соцсетях, на которые ссылается VSE42.Ru .

Автор поста в местном сообществе заявил, что на одном из кузбасских предприятий нет регистраторов, не работают камеры и в целом, не соблюдаются некоторые правила техники безопасности. Из-за этого, по словам сибиряка, пострадала одна сотрудница. Винят во всем халатность и давление со стороны руководства. Вопиющим стало то, что пострадавшей долго не вызывали скорую помощь, хотя травмы были серьезные.

« Во время инцидента хотели все скрыть, на угольный склад никого не пускали, чтобы не было огласки, из-за этого до последнего никто не вызывал скорую. Начальник горного управления и замдиректора по производству безалаберно относятся к своим должностным обязанностям, которые привели к этим последствиям», – делится очевидец и автор сообщения.

Житель Кузбасса решил придать историю огласке, так как считает, что ЧП могут повториться, а предприятие важно заставить соблюдать все необходимые правила. Также вызывает вопросы поведение руководства, которое сибиряк призвал привлечь к ответственности.

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