В Якутии спасатели извлекли из-под завалов на месторождении угля тело второго мужчины

В Якутии горноспасателям МЧС удалось найти и извлечь из-под завалов тело второго мужчины. Об этом сообщает телеграм-канал МЧС России.

Спасателям пришлось работать в непростых условиях. Поиски были затруднены горной массой и тупиковой структурой шахты. В аварийно-спасательных работах участвовали 16 человек, также было задействовано три единицы техники.

Обрушение горной массы на месторождении угля произошло в четверг, 12 декабря. В результате два человека остались под завалами.

Первого мужчину извлекли в сознании. Поиски второго затянулись.

Расстояние от места обрушения до выхода с шахты составляло около 150 м. Специалистам пришлось провести определенный комплекс мероприятий, чтобы не допустить повторного обрушения.

Ранее сообщалось о том, что из-за пожара на угольной шахте в Кемеровской области эвакуировали 120 человек.