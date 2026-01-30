«Хотите лежать и вонять? Пожалуйста!»: Мясников грубо раскрыл правду о лечении без таблеток

Известный врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» выступил с категоричным предупреждением для пациентов, отказывающихся от приема статинов, назначенных врачом. По его словам, такое решение может привести к тяжелым последствиям, включая паралич, инвалидность или раннюю смерть, пишет РГ.

Мясников напомнил, что статины назначаются не всем подряд, а конкретной группе пациентов с повышенным риском сердечно-сосудистых катастроф. К факторам такого риска он отнес гипертоническую болезнь, повышенный уровень сахара в крови, курение, избыточный вес и отягощенную наследственность. Цель терапии — снизить уровень холестерина и, как следствие, продлить жизнь, сохранив ее качество.

Ведущий резко раскритиковал так называемых «антистатиночников» — людей, принципиально отказывающихся от этой группы препаратов. Он подчеркнул, что подобный выбор является личной ответственностью человека, но его последствия лягут тяжким бременем не только на него самого, но и на его близких. Мясников прямо заявил, что отказ от прописанного лечения может обернуться годами жизни в парализованном состоянии. Его выступление было посвящено разбору причин, ведущих к инсультам и инфарктам, и важности следования врачебным назначениям для их профилактики.

