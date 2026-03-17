Хотите жить дольше? Забудьте о диетах и начните общаться: неожиданный рецепт долголетия

Многие мечтают о долголетии, но ищут сложные рецепты — дорогие добавки или изнурительные диеты. Врач общей практики Айгуль Арсланова в беседе с UfaTime.ru рассказала, что ключи к долгой жизни на самом деле лежат в повседневных привычках, доступных каждому.

Движение. Физическая активность — это не просто способ поддерживать форму, а фундамент долголетия. Регулярные умеренные нагрузки (ходьба, плавание, йога) укрепляют сердце и сосуды, замедляют старение на клеточном уровне и снижают риск развития рака. Оптимальный ориентир — 150 минут умеренной активности в неделю, но даже ежедневные 30-минутные прогулки принесут огромную пользу.

Питание «цветом радуги». Рацион должен быть богат овощами, фруктами, цельнозерновыми продуктами, бобовыми и полезными жирами (орехи, авокадо, оливковое масло). Такое питание обеспечивает организм антиоксидантами, которые борются с воспалениями и защищают клетки от повреждений. Врач рекомендует ограничить сахар, трансжиры и красное мясо.

Социальные связи. Общение с близкими — мощный ресурс для здоровья. Прочные социальные связи снижают уровень стресса, улучшают настроение и повышают устойчивость к болезням. Люди, у которых есть поддержка друзей и семьи, реже страдают от депрессии и живут дольше одиноких сверстников.

Таким образом, долголетие складывается из простых, но регулярных действий: умеренной физической активности, разнообразного питания, богатого антиоксидантами, и крепких социальных связей. Все это доступно каждому и не требует больших затрат.

Ранее врачи раскрыли, что происходит с телом, если пить вино или пиво перед сном.