«Хотят, как при Ельцине»: в Госдуме раскритиковали Пугачеву и сбежавших из России звезд

Бывший глава ДНР, депутат Госдумы и председатель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай жестко высказался о сбежавших из России знаменитостях. В беседе с RT политик заявил, что оказавшиеся за рубежом иноагенты ведут против страны настоящую идеологическую войну.

Поводом для резонансного заявления стали недавние высказывания Аллы Пугачевой, которая, по информации СМИ, положительно отозвалась о террористе Джохаре Дудаеве. Бородай не оставил эту ситуацию без комментария.

«К этим людям надо относиться как к врагам России», — отметил депутат Госдумы.

По мнению депутата, проблема гораздо масштабнее, чем может показаться на первый взгляд. Уехавшая за границу часть медийных персон — лишь верхушка айсберга. Бородай убежден, что в стране осталось немало тех, кто разделяет их взгляды, просто они научились хорошо маскироваться.

Политик назвал главную цель этой прослойки общества — поражение России в конфликте с Украиной и возврат к порядкам девяностых. Причем, по словам Бородая, такие настроения царят не только в богемной среде.

«К сожалению, уехала только малая часть этих персонажей, остальные просто удачно замаскировались. Эта пятая колонна существует и среди чиновников. Они страстно хотят нашего поражения, чтобы все вернулось, было как при Ельцине», — резюмировал политик.

