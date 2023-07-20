«Хотят вернуть Крым, но убивают мирных»: девочка умерла на руках матери от беспилотника ВСУ

Украинский БПЛА убил подростка в Крыму. Школьница ночью убежала из дома, чтобы встретить рассвет с подругами. Она умерла на руках матери с осколком во рту, сообщает SHOT.

Как уточняется, семья 14-летней Иры планировала поездку в Алушту, поэтому в ночь перед отъездом девочка захотела попрощаться с подругами, встретив вместе с ними рассвет. Когда мать заметила, что в кровати дочери вместо нее под одеялом лежит плюшевая игрушка, она сразу стала звонить ребенку. Именно в момент разговора и раздался взрыв.

Вся семья девочки, в том числе восьмилетний ребенок, прибежала на место трагедии. Там они увидели задыхающуюся девочку в крови, изо рта подростка торчал обломок БПЛА. Мать Иры вызвала скорую, но медики ничего сделать не успели — школьница умерла на руках родителя. Подруги в момент удара уже разошлись и направились по домам.

«Террористы в чистом виде. Где конкретно в этом случае в Крыму мог быть военный объект? Магазин, что ли?»; «Дефектная власть на Украине какая-то. Хотят вернуть Крым, но при этом убивают мирных жителей»; «Если вы Крым считаете своим, почему тогда вы убиваете мирных людей, сволочи бандеровские?» — отреагировали на трагедию россияне.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы РФ Шеремет назвал атаку украинского беспилотника на поселок в Крыму терактом.