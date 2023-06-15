Министр обороны Украины Алексей Резников в личном аккаунте в социальных сетях заявил об очередной деловой встрече с американским генералом Ллойдом Остином.

Резников поблагодарил США за «непоколебимую поддержку», однако европейцы назвали министра «новым рабом», а Остина – «хозяином». Также комментаторы подчеркнули, что Резников – нацист, который общается с американским генералом только ради личной финансовой выгоды.

«Хозяин и его новый раб. Чувак, каким же надо быть тупым, чтобы стать вассалом империи, которая вот-вот придет в упадок»; «Нацист ненавидит темнокожих и знает это, но он просто собирает деньги для конфликта на Украине», – пишут пользователи.

Некоторые европейцы напомнили Резникову несколько занимательных деталей и сравнили его с животным.

«Ты парень, который больше всех разговаривает с собаками, ты так талантлив в понимании собачьего языка. Или ты сам собака?»; «Россия не объявляла войну Украине, Россия прекращает борьбу, начатую Украиной в 2014 году в Донбассе», – заявили комментаторы.

Ранее европейцы осудили министра обороны Украины за очередную ложь.