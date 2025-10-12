«Хозяин» Сочи: экс-депутата Напсо уличили в незаконном захвате земель и сговоре с судьями

Бывший депутат Государственной думы РФ Юрий Напсо оказался в центре громкого коррупционного скандала. По информации ТАСС, он незаконно завладел земельными участками в Сочи, строил на них объекты недвижимости и оформлял права собственности через сомнительные судебные решения.

Как стало известно РИА Новости, Напсо, проворачивая свои «серые схемы», просил партнеров называть его «хозяином».

По данным следствия, Напсо использовал приятельские отношения с судьями Лазаревского районного суда Сочи для получения незаконных судебных актов.

Кроме того, ему активно помогали сотрудники городской администрации и судебные приставы. Одним из эпизодов стало незаконное владение объектами на территории санатория «Магадан» в поселке Лоо.

В отношении Напсо возбуждено уголовное дело. В рамках расследования также была вскрыта и опечатана служебная квартира, которую он получил как депутат Госдумы.

