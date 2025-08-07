Хозяйка борделя раскрыла неожиданные причины мужских измен

Владелица сети борделей в Великобритании поделилась с изданием News.com.au необычными мотивами, которые толкают мужчин к использованию услуг проституток.

Кэтрин Денуар, руководящая одним из крупнейших борделей в Европе на протяжении девяти лет, рассказала, что регулярно наблюдает, как мужчины совершают нелепые ошибки, из-за которых их измены становятся очевидными для жен и подруг.

Она привела примеры, когда клиенты оплачивали посещение борделя с общего банковского счета или забывали выключить функцию геолокации на своих мобильных устройствах.

Денуар утверждает, что некоторые мужчины обращаются к секс-работницам по довольно странным причинам. Она пояснила, что некоторые мужчины, будучи счастливыми в браке и любящими своих жен, испытывают недостаток в сексуальной жизни. Они не хотят принуждать своих жен к сексу или заводить романы на стороне, так как считают это более рискованным в эмоциональном плане, чем посещение проститутки.

По словам Денуар, другие клиенты испытывают неловкость, когда речь заходит об их сексуальных фантазиях, например о БДСМ, и поэтому идут в бордель. Еще одна группа мужчин использует общение с проститутками в качестве замены визита к психологу, делясь с ними своими проблемами.

Денуар также отметила, что есть мужчины, у которых все хорошо в отношениях, но посещение публичного дома является частью их образа жизни. Она заключила, что даже если у них все в порядке дома, они все равно стремятся чувствовать себя сексуально привлекательными и желанными.

Ранее сообщалось, что женщина заподозрила мужа в измене после его странной истории с Филиппин.