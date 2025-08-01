Женщина заподозрила мужа в измене после его странной истории с Филиппин

Пользовательница Reddit под ником Suspicious_Hour7253 поделилась историей, в которой рассказала о своих подозрениях в неверности мужа. Поводом для сомнений послужила его двухнедельная командировка на Филиппины, состоявшаяся около месяца назад.

Женщина отметила, что муж пожаловался на плохое самочувствие и предположил у себя инфекцию мочевыводящих путей. Однако врачи, не подтвердив его догадку, назначили анализы на ЗППП. В ответ на это автор поста в шутку заметила, что после десяти лет брака ей не о чем беспокоиться, если только муж не хочет рассказать что-то о своей поездке.

Вечером того же дня состоялся откровенный разговор. Муж признался, что во время командировки употреблял наркотики с коллегами, после чего они посетили бар с «работницами коммерческого секса».

«Он сказал, что упал на пол и одна из этих девушек стянула с него штаны и попыталась сделать ему минет, параллельно нащупывая в кармане его бумажник. Он сказал, что оттолкнул ее и забрал кошелек, но она успела взять все его деньги и сбежать. Теперь он боится, что подхватил какую-то заразу», — заявила женщина.

Жена назвала рассказ мужа «безумной историей», подчеркнув, что у них была интимная близость после его возвращения.

В комментариях пользователи Reddit выразили сомнения в возможности заражения ЗППП при таких обстоятельствах, но рекомендовали женщине пройти обследование. Некоторые посоветовали ей рассмотреть возможность развода.

Ранее сообщалось, что индиец убил беременную жену из-за подозрений в измене и жил с телом два дня.